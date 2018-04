La festa della mamma e del papà vengono abolite perchè discriminano i gay : Domenica 13 maggio in Italia e in altre parti del mondo si celebrerà la festa della mamma. All'asilo Chicco di grano, nel quartiere Ardeatino a Roma, la ricorrenza è stata abolita insieme a quella del papà, per far posto ad una celebrazione più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle famiglie con genitori dello stesso sesso. La scelta è maturata a seguito delle proteste da parte di una coppia gay. Subito sono arrivate le critiche da ...

Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni alla presentazione della manifestazione 'Fare Cinema' : Nella settimana dal 21 al 27 maggio, in 100 città del mondo, si parlerà di cinema italiano attraverso le testimonianze di chi nel cinema lavora - attori, registi, produttori, compositori, costumisti, ...

festa della mamma : quali gadget regalare? : Tra poco c’è la Festa della mamma e tutti i figli sono pronti a mostrare tutto l’amore che hanno per la propria madre attraverso dei regali ma, non vi è mai capitato di non sapere cosa regalare? Fermi tutti! Ci pensiamo noi! Perché, dopo aver ricercato e analizzato i vari prodotti che sono sul mercato, abbiamo deciso di fare un elenco con i migliori gadget da regalare alle mamme nel loro giorno. Ecco la nostra lista: Fotocamera Trovateci ...

Totti e Ilary - fuga d'amore a Capri per il compleanno della show girl. Ecco la festa privé : Solo 24 ore a Capri per festeggiare il compleanno della sua Ilary. Quasi una fuga d?amore per l?ex capitano della Roma Francesco Totti con la moglie Ilary Blasy che ieri ha scelto...

