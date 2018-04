La fabbrica dei soldi dei big tech americani che in Borsa valgono 3 541 miliardi di

Hitachi investe in Calabria : 16 milioni per la fabbrica dei treni 4.0 : fabbrica di treni della Hitachi (La Presse) Hitachi Rail investe in Calabria per realizzare i treni del futuro. La divisione italiana del colosso giapponese ha siglato un accordo con il ministero dello Sviluppo economico e Regione Calabria per investire in un piano industriale che farà dello stabilimento locale un centro di ricerca e sviluppo nazionale, orientato all’industria 4.0. La fabbrica di Reggio Calabria diventerà l’epicentro ...