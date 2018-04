La discriminazione di genere è kosher? Uomini contro le donne in Israele

Mamma licenziata dall'Ikea - la Cgil : "Sbalorditi dall'ordinanza. Questa è discriminazione di genere" : Il sindacato: "Gli interessi della multinazionale anteposti alle esigenze di una lavoratrice. Daremo battaglia legale"

L'impatto della discriminazione di genere sull'economia mondiale - : Se ancora ci fosse qualche scettico, la presa di posizione della Banca mondiale dovrebbe spazzare via qualsiasi dubbio: meno diritti hanno le donne, più l' economia va male. Uno studio pubblicato nella giornata di giovedì 29 marzo ha infatti confermato che l' assenza di leggi che difendono le donne da molestie e soprusi sul lavoro finiscono non solo per ...

discriminazione di genere - uno stereotipo femminile esiste. Ma per la scienza siamo tutti uguali : Il FQ Millennium di marzo è dedicato alle donne e ai ruoli che occupano nella società e al modo in cui si vedono e sono viste nella società. Queste analisi offrono uno spunto di riflessione interessante. Certamente uno stereotipo femminile esiste e differisce dallo stereotipo maschile, anche in società avanzate; ma questo stereotipo corrisponde ad una effettiva realtà? Le donne sono effettivamente diverse dagli uomini? Se lo sono, la differenza ...