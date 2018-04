La corista di Laura Pausini debutta da solista | la nuova vita di Ariane Salimata Diakìte

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ladidadopo tanti anni di successi in giro per il mondo.si appresta a continuare la sua carriera a una sola voce dopo la palestra nel coro dell'artista di Solarolo. L'incontro conè avvenuto quasi per caso, durante l'allestimento per il battesimo della figlia Paola. All'epoca,si occupava dell'allestimento floreale. A notarla fu papà Fabrizio, che le chiese di cantare qualcosa davanti a sua figlia. Il brano scelto, sul momento, fu At last di Etta James. Si legge in una recente intervista a Il Resto del Carlino: "A distanza di un mese circa ricevetti una telefonata e poco più tardi ero in tour con. Uno choc e un’opportunità immensa. Un punto di partenza, non di arrivo".E ancora: Il primo, nel 2013, doveva durare 6 mesi ed è andato avanti due anni. Il secondo si è ...