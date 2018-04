Konami annuncia il primo gruppo di finalisti che parteciperà alla PES League World Tour

Dopo 10 anni Konami e UEFA annunciano la fine della collaborazione : Come riportato nel comunicato ufficiale, la finale della UEFA Champions League del 2018 a Kiev segnerà la fine di una fruttuosa partnership di 10 anni tra Konami e la UEFA .Le competizioni sportive sono state un'esclusiva di Pro Evolution Soccer dal 2008 e, con la scadenza di questo accordo, Konami si "concentrerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con UEFA ", come dichiara il Senior Director of Brand ...

Konami annuncia Castlevania : Grimoire of Souls ma smorzate l'entusiasmo : Castlevania: Lords of Shadow 2 può essere considerato un passo falso rispetto alla buonissima qualità del primo Lord of Shadow ma allo stesso tempo si tratta dell'ultimo grande gioco dedicato a Castlevania, una serie che non calca la scena videoludica da ormai quattro anni ma che sta per tornare. Purtroppo non nel modo che che molti fan speravano.Castlevania: Grimoire of Souls è il nuovo Castlevania annunciato da Konami ma non è di certo un ...