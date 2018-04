Kabul | le storie dei cronisti uccisi Shah Marai | “I talebani odiavano i giornalisti | era

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Lavoravano ogni giorno per informare i cittadini. E per raccontare l’Afghanistan con una penna, una macchina fotografica o una telecamera. Anche quando, nei momenti peggiori del conflitto, tutti gli altri avevano smesso di farlo. “Quando guardo indietro, la fuga deidagli americani nel 2001 è stata una grande speranza. Ma oggi questa speranza è scomparsa“, scriveva nell’ottobre del 2016, il fotografo dell’Agence France Presse (Afp) che ha perso la vita insieme ad altri ottonegli attacchi terroristici del 30 aprile, quelli “messi in atto per colpire la stampa”. Oltre a lui, secondo il portavoce della polizia locale sono rimastianche Yar Mohammad Tokhi, da 12 anni cameraman di ToloNews, il giornalista Ghazi Rasooli e l’operatore di 1Tv Nowroz Ali Rajabi, Saleem Talash e Ali Saleemi di Mashal Tv. A ...