Kabul | 40 morti nel duplice attentato in Afghanistan Ultime notizie | ecco chi erano i 9

Afghanistan - doppio attentato a Kabul - 29 morti. Otto reporter uccisi : Due attacchi kamikaze hanno colpito la zona vicina al quartiere generale della Nato e dell'intelligence afghana. Tra le vittime il fotografo dell'Afp Shah Marai e altri 7 giornalisti. La rivendicazione di Isis

Kabul - doppio attentato kamikaze : 29 morti - tra loro 8 giornalisti. “Volevano colpire la stampa”. Isis rivendica : Due kamikaze si sono fatti esplodere, a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro, nel centro di Kabul in Afghanistan. Fonti di polizia parlano di almeno 29 morti e più di 49 feriti: fra le vittime ci sono anche 8 giornalisti e diversi soccorritori. Secondo i media internazionali, “la seconda esplosione era mirata a colpire i cronisti accorsi per copre l’attacco”. La strage è stata rivendicata dall’Isis, con un ...

Afghanistan - doppio attentato a Kabul. Almeno 21 morti : Due attacchi, forse kamikaze hanno colpito la zona vicina al quartiere generale della Nato e dell'intelligence afghana. Tra le vittime il fotografo dell'Afp Shah Marai

