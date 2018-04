Juventus | Lazio e Roma protagoniste in borsa | titoli in crescita

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Teleborsa, - Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria ...

Calcio quotato - Juventus - Lazio e Roma viaggiano sugli scudi : Partenza con il segno più e scambi elevati per le tre società calcistiche quotate in Borsa. In luce il titolo Juventus che attualmente guadagna il 5,35% . I bianconeri, dopo la vittoria in rimonta ...

Inzaghi allontana la Juventus : 'Sto benissimo alla Lazio - qui a lungo' : La Lazio continua la sua cavalcata verso la Champions League travolgendo la Sampdoria 3-0, l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi commenta a Premium Sport al termine del match: 'I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra, ma l'abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l'...

Arbitri - Juventus-Napoli a Rocchi. Roma con Tagliavento - Orsato per la Lazio : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare il big-match decisivo per lo scudetto tra Juventus-Napoli in programma domenica alle 20:45, posticipo della 35/a giornata del campionato di Serie A. Spal-...

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

Lazio-Roma 0-0 - brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Lazio-Roma 0-0 - brividi finale. Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finale. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Lazio : il figlio di Inzaghi con i calzini della Juventus - indizio di mercato? : Una foto di qualche giorno fa ha fatto scoppiare un piccola polemica in casa Lazio. La moglie del tecnico della squadra di Lotito, Simone Inzaghi, ha pubblicato uno scatto in cui si ritraeva il loro figlio con i calzini della squadra di Allegri. Inzaghi più volte è stato accostato ai bianconeri come futuro tecnico, sarà un indizio di mercato? Molto preoccupati i tifosi biancocelesti. L'articolo Lazio: il figlio di Inzaghi con i calzini della ...

Nainggolan scatenato : clamorosa bordata alla Lazio - poi sorprende sulla Juventus : La Roma è concentrata su campionato e Champions League, si candida ad essere un grande protagonista il centrocampista Nainggolan. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa sulla Juventus rilasciate a ‘Il Tempo’: “Spero che alla fine la Roma riesca ad arrivare fra le prime 4 perché è molto importante. – ha dichiarato – Dipende soprattutto da noi. La Lazio ha l’Europa League , gioca di giovedì e non sarà facile. ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)

MILINKOVIC-SAVIC - LOTITO VUOLE 150 MILIONI/ Calciomercato Lazio : asta PSG-Real Madrid - e la Juventus... : MILINKOVIC-SAVIC, LOTITO VUOLE 150 MILIONI: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Sorteggio quarti Champions : Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma. E.League : Salisburgo per la Lazio : DI FRANCESCO: 'ENTUSIASMO E COSAPEVOLEZZA' - 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - commenta Di Francesco su twitter-. Siamo arrivati ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juventus. La Lazio in EL pesca il Salisburgo : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...