Juventus | la differenza è nel fattore umano | che forza le lacrime di Barzagli

Juventus-Napoli a pari punti - cosa succede? Differenza reti decisiva per lo scudetto : La vittoria in extremis del Napoli sulla Juventus all’Allianz Stadium ha riaperto completamente la lotta per lo scudetto. Il gol nel recupero di Koulibaly ha riportato i partenopei ad una sola lunghezza dai bianconeri a quattro giornate dal termine. L’ipotesi di un arrivo a pari punti, a questo punto, diventa concreta: cosa succederebbe a quel punto? NO SPAREGGIO Lo spareggio non esiste più da anni. Peraltro, solo nel 1963-1964 se ne ...