JUVENTUS | FURIA DE MAGISTRIS | FORTI E POTENTI RUBANDO” Sandro Mazzola sta coi

JUVENTUS - furia De Magistris : “Forti e potenti rubando”/ Il silenzio della Vecchia Signora : De Magistris contro Juventus: “Si sentono forti rubando, poteri corrotti. Ci riprenderemo il maltolto con la schiena dritta”. Bianconeri irritato per le polemiche dopo sfida contro Inter(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Inter-JUVENTUS - il dramma di Icardi : Spalletti lo sostituisce - lui piange e poi s'infuria : Esce Mauro Icardi e l' Inter subisce la più clamorosa delle rimonte dalla Juventus . A San Siro va in scena lo psicodramma del capitano argentino dei nerazzurri, che segna il provvisorio 1-1 e lascia ...

Zamparini ed i consigli a Dybala che fanno infuriare la JUVENTUS : 'Paulo vattene' : Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha avuto tra le sue fila anche Paulo Dybala, uno dei calciatori più forti mai passati dal Barbera Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha sempre ...

Maradona ama la JUVENTUS - clamorosa gaffe di Fifa 18/ “Qualcuno pagherà” - infuriato il Pibe de Oro : Maradona ama la Juventus, clamorosa gaffe di Fifa 18: “Qualcuno pagherà”, infuriato il Pibe de Oro. La svista del videogame di EA Sports, è arrivata anche alla stella argentina(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:37:00 GMT)

JUVENTUS - tensione altissima : furia dei tifosi contro squadra ed Allegri : Situazione delicatissima in casa Juventus, alta tensione per i bianconeri dopo la brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, un solo punto di vantaggio sul secondo posto ed un finale di campionato difficile che non fa di certo ben sperare in vista delle ultime 4 partite. I tifosi sono delusi dopo l’eliminazione in Champions League e la sconfitta contro la squadra di Sarri, l’incubo ‘zeru tituli’ è sempre ...

Tensione JUVENTUS : furia Buffon - Benatia gli risponde : INSIGNE, FRECCIATA ALLA JUVE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Juve si consola... con una birra

Ora sale l'ansia in casa JUVENTUS : sfuriata di Buffon nello spogliatoio : Il gol di Koulibaly - che ha sancito la sconfitta della Juventus contro il Napoli - ha scompigliato i piani dei bianconeri: ora si trovano con i partenopei a una sola lunghezza di distanza e la sfida a San Siro contro l'Inter che rischia di fargli perdere il primo posto in campionato. Non solo. Come rivela Il Corriere della Sera, gli animi non sono rilassati.Lite in spogliatoioE così, come spesso, accade dallo spogliatoio trapelano informazioni ...

JUVENTUS : la furia bianconera mette in pericolo l'intero calcio europeo ? : Noialtri che quasi tutte le domeniche ci sorbiamo una sintesi delle polemiche cha da mercoledì stanno attraversando il mondo del calcio. C'è una differenza, pero': che in Italia sono le avversarie ...

Furia cieca JUVENTUS - al Bernabeu resta solo tanta rabbia. Benatia : «Il rigore è uno stupro» : La frase del difensore bianconero pronunciata con freddezza. Da Buffon: «L’arbitro ha l’immondizia al posto del cuore» a Chiellini che accusa i madridisti di pagare gli arbitri la reazione della squadra di Allegri è sopra le righe

Ceccarini su JUVENTUS-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

JUVENTUS-Atalanta - le ipotesi sulla probabile formazione bergamasca fanno infuriare il web : Juventus-Atalanta, si avvicina il recupero della giornata del campionato di Serie A, alle 18 le due squadre scenderanno in campo in una partita importante per lo scudetto e la qualificazione in Europa League, la squadra di Allegri può scappare a più 4 sul Napoli mentre quella di Gasperini spera di rientrare definitivamente in corsa per le posizioni che contano. Ma nel frattempo arrivano nuove accuse sui social che riguardano la partita di oggi, ...