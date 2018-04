Juve | è fatta per Emre Can!

Calciomercato Juventus - ecco il colpo : è fatta per Emre Can : Calciomercato Juventus – Emre Can ha scelto la Juventus e su CalcioWeb l’avevamo scritto il 5 aprile, l’accordo totale tra le parti era stato giù trovato, adesso arrivano altre conferme, nessun dubbio nella testa del calciatore, le parti avevano trovato l’intesa già quasi un mese fa, nei prossimi giorni arriverà la firma per un quinquennale da sei milioni di euro, nel contratto potrebbe essere anche una clausola ...

Serie A Tovalieri : «Scudetto? Per la Juventus è fatta al 90%» : ROMA - "Scudetto? Al 90% la Juventus ha fatto, anche se resta lo scontro diretto che costringerà il Napoli ad andare a vincere a Torino. Oggi i punti di vantaggio sono 7 e non 6 avendo la Juve vinto ...

Juventus - è fatta per Darmian : affare da circa 12 milioni di euro : Juventus, è fatta PER Darmian- Come trapelato nelle ultime ore, e come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con Darmian e il suo entourage per il trasferimento dell’ex terzino granata in maglia bianconera. Contratto in scadenza nel 2019, dunque l’affare potrebbe chiudersi e concretizzarsi intorno ai 12 milioni di euro. Il […] L'articolo Juventus, è ...

Juve - rivoluzione dopo la disfatta contro il Real? Ecco cosa potrebbe cambiare Video : La clamorosa sconfitta della #Juventus in Champions League con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo epica doppietta ha scosso non poco l'ambiente bianconero. I supporters della Juventus, infatti, non hanno risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Nel mirino anche Paulo Dybala espulso per doppia ammonizione e Andrea Barzagli, sicuramente due dei peggiori in campo contro la squadra allenata da Zinedine Zidane. C'è ancora da disputare il ritorno ...

LIVE Juventus-Real Madrid 0-3 - risultato in tempo reale e cronaca in diretta : disfatta bianconera - Ronaldo mostruoso : Notizie sul tema Juventus-Real Madrid streaming LIVE gratis e diretta TV in chiaro. Dove vederla oggi 03/04 Juventus-Real Madrid in diretta tv, in chiaro su Canale 20? Come vederla su tivùsat e sul ...

Panchina Juventus - arrivano conferme : “è fatta per Allegri al Chelsea” : Panchina Juventus – Ieri su CalcioWeb vi avevamo anticipato la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione con i profili valutati dai bianconeri per il sostituto, con l’intenzione di provare l’esperienza all’estero, un addio previsto già al termine della stagione. Adesso arrivano conferme anche dall’Inghilterra, come riporta il ‘Sun’ “Allegri lascerà la Juve per il ...

Diretta / Juventus Fiorentina (risultato finale 1-4) - Dal Canto : la differenza l'ha fatta... (Viareggio Cup) : Diretta Juventus Fiorentina, risultato finale 1-4: i viola sono in finale alla Viareggio Cup 2018 grazie a una vittoria netta. Doppietta di Abdou Diakhate, che sale a 5 gol nel torneo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:09:00 GMT)