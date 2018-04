Jeep - Si rinnova la collaborazione con Harley-Davidson

quattroruote

(Di lunedì 30 aprile 2018) Si, per il quinto anno consecutivo, lafra, che sarà Key Partner e Official Sponsor delle più importanti manifestazioni e di molti raduni che si terranno in tutto il mondo, fra cui l'Africa Bike Week (Sud Africa, dal 26 al 29 aprile), Gli eventi europei. La Casa del Gruppo Fca aumenterà la propria presenza, in particolare, all'Euro Festival di Saint-Tropez (Francia, dal 7 al 10 giugno), al 115 anniversario del marchio di Milwaukee a Praga (Repubblica Ceca, dal 5 all'8 luglio) e all'European Bike Week del Lago di Faak (Austria, dal 4 al 9 settembre). E non mancherà al Tuscany Regional Rally (Italia, dal 25 al 27 maggio) e al Thunder in the Glens ad Aviemore (Scozia, dal 24 al 27 agosto). Test drive. Nel corso degli eventi, i visitatori avranno l'opportunità di provare i modelli della gammasu ...