Jeep - Prodotta l' ultima Wrangler JK

(Di lunedì 30 aprile 2018) Dopo 12 anni e 2,1 milioni di esemplari prodotti, l'JK è uscita dalle linee della fabbrica di Toledo, Ohio. Lo stabilimento sarà ora sottoposto a una serie di aggiornamenti che porteranno alla creazione delle catene di montaggio sulle quali nascerà il nuovo pick-up della Casa americana, atteso per i primi mesi del prossimo anno.Fine di un'epoca. La JK numero 2.165.678 è unaRubicon Unlimited di colore bianco che non sarà venduta e sarà esposta dallaper mostrare al pubblico la storia di uno dei modelli più diffusi nell'intera storia del marchio. Parte del successo della terza generazione dellaè da attribuire proprio alla versione Unlimited che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di ordinare la fuoristrada anche in variante quattro porte. Il gruppo FCA ora punta a ripetere i numeri della JK con la nuova generazione della ...