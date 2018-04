James Rodriguez | ' Il Bayern deve essere più cinico rispetto all' andata'

Il Bayern Monaco riscatterà James Rodriguez : Il Bayern Monaco ha deciso di rendere effettiva la clausola d’acquisto per James Rodriguez, il colombiano arrivato la scorsa estate in prestito biennale dal Real per 13 mln più 42 di diritto. Lo scrive ‘Marca’ secondo cui, il club bavarese potrebbe anticipare di 12 mesi l’operazione per assicurarsi il giocatore che, dopo un inizio di stagione titubante con Carlo Ancelotti in panchina, è diventato un giocatore determinante ...

