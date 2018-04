Italia | sempre più presenti gli imprenditori immigrati

Boniek : 'Juventus? In Italia chi vince dà sempre fastidio' : Poi il calcio è uno sport di contatto ed è interpretato da persone che possono avere un giudizio diverso, il Var non risolve tutti i problemi '. L'ex attaccante però se lo tiene stretto: ' Noi in ...

Torna restaurato Ultimo tango a Parigi - il film Italiano più visto di sempre : Torna in sala il 21, 22, 23 maggio il capolavoro di Bernardo Bertolucci 'Ultimo tango a Parigi', il film italiano più visto di tutti i tempi nel nostro paese , con 15.623.773 spettatori per fare un ...

AlItalia - la vendita è come il gioco dell’oca : si torna sempre al punto di partenza : Dopo dieci anni di tentativi di salvare la compagnia, la patata bollente di Alitalia passerà adesso al nuovo governo, se ci sarà, e se non ci sarà si trascinerà ancora per altro tempo. Lufhtansa vuole comprare la compagnia risanata. Ma se Alitalia venisse risanata, cosa che non siamo capaci di fare, allora perché vendere? Nel 2008, Alitalia era sommersa dai debiti, nonostante i tentativi fallimentari dei governi di centrosinistra di risanarla ...

AlItalia interessa sempre Lufthansa… ma "ristrutturata" : Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che proroga di sei mesi la procedura di vendita e il termine del rimborso del prestito ponte di Alitalia , oggetto di un faro da parte ...

Prestito AlItalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Alfie Evans - i genitori vogliono riportarlo a casa/ E l’aereo per farlo arrivare in Italia è sempre pronto… : Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un’azione legale nei confronti dei dottori(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:20:00 GMT)

È sempre più Xiaomi in Italia : disponibile il sito ufficiale in Italiano : Xiaomi apre ufficialmente il sito Italiano, anche se per il momento il sito rimanda a MediaWorld per gli acquisti. Si avvicina dunque sbarco definitivo nel nostro Paese. L'articolo È sempre più Xiaomi in Italia: disponibile il sito ufficiale in Italiano proviene da TuttoAndroid.

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della 27a giornata. Brescia sempre più grande con i Vitali. Christian Burns sempre in doppia doppia : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori giocatori italiani della 27a giornata di campionato. Stefano Tonut: Venezia torna in testa al campionato dopo la vittoria di Sassari. Un’altra prova da grande squadra per i campioni in carica, con la guardia azzurra che mette a referto 14 punti in una partita da 19 di valutazione. Adesso mancano tre giornate alla fine e la Reyer si giocherà con ogni probabilità il primo posto ...

Eurostat : in Italia sempre più ampio il divario tra ricchi e poveri - : Secondo i dati relativi al 2016 riportati dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea, nel nostro Paese quasi un quarto del reddito complessivo è percepito da appena il 10% della popolazione. ...

BTp sempre più distanti dai Bonos : la grande occasione perduta dall’Italia : Nelle ultime settimane i titoli del Tesoro hanno continuato a perdere terreno nei confronti di quelli di Spagna e anche del Portogallo, cioè degli strumenti che sono confrontabili in modo più direttoFra i due titoli di Stato 50 centesimi. Sono «troppi» secondo UniCredit, ma recuperare a breve è difficile. Il caso Portogallo...

In Italia sempre meno fumatori : ridotti del 17 - 5% in 14 anni : Diminuisce il numero dei fumatori in Italia: in 14 anni il loro numero si e’ ridotto del 17,5%, passando dal 24% del 2002 al 19,8% del 2016. Il fenomeno riguarda soprattutto gli uomini, passati dal 31,3% al 24,8% (-20,7%), mentre nelle donne si e’ registrata la riduzione dal 17,2% al 15,1% (-12,2%). E’ quanto emerge dai dati presentati oggi Roma, presso il ministero della Salute, in occasione della Giornata nazionale della ...