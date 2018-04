Italia - inflazione frena con energia ma crescono prezzi alimentari : Subiscono un rallentamento i prezzi al consumo in Italia . E' quanto emerge dalla stima preliminare rilasciata dall' Istat , secondo cui, ad aprile, l 'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'...

Italia - inflazione di marzo rivista al ribasso : Teleborsa, - In Italia , inflazione rivista al ribasso su base annua nel mese di marzo . Secondo i dati finali dell' Istat , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , ...

Italia - inflazione di marzo rivista al ribasso : In Italia , inflazione rivista al ribasso su base annua nel mese di marzo . Secondo i dati finali dell' Istat , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei ...

La Banca d' Italia studia i nostri tweet per prevedere l'inflazione : La Banca d'Italia ha un team digitale che monitora i social media per prevedere gli effetti sulla fiducia dei consumatori e sui prezzi degli immobili

La Banca d’Italia studia i nostri tweet per prevedere l’inflazione : (Foto: Banca d’Italia) prevedere che piega prenderà l’inflazione consultando anche Twitter. O che aria tirà tra chi ha depositi in Banca. Se i social network sono una delle piazze in cui la gente si ritrova e scambia opinioni, per una Banca centrale sono una fonte di informazioni preziosa. E relativamente facile da analizzare, attraverso sistemi di lettura dei big data. Per la Banca d’Italia sono uno dei nuovi punti di ...