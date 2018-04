Ischia | l' ambulanza è bloccata da una transenna | morta turista tedesca

ilgiornale

: Ischia, ambulanza bloccata da varco isola pedonale: turista muore #Ischia - MediasetTgcom24 : Ischia, ambulanza bloccata da varco isola pedonale: turista muore #Ischia - Corriere : Paletto dissuasore blocca ambulanza: soccorsi in ritardo, muore turista - quotidiano_roma : Paletto blocca ambulanza, turista muore a Ischia - -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Unasull'isola diperché l'che avrebbe dovuto soccorrerla dopo un malore non è potuta entrare all'interno dell'area pedonale perché non aveva le chiavi per accedere all'interno dell'area a traffico limitato."Responsabile" per aver bloccato l'auto-lettiga sarebbe stato un paletto dissuasore del traffico, impossibile da sbloccare per gli operatori sanitari che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso. Una circostanza incredibile, che è costata la vita a una persona durante la serata di ieri: pare che per poter trovare la chiave in grado di aprire il lucchetto siano dovuti trascorrere ben 35 minuti.Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità in Regione Campania, ha parlato di "fatto gravissimo" e ha chiesto di "accertare rapidamente tutte le responsabilità".Il consigliere dei Verdi aggiunge: "Già ...