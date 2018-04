Iran | Trump | ' avevo ragione al 100%'

Trump : "Sull'Iran ho ragione al 100%" : 21.13 "Quella dell'Iran è una situazione inaccettabile. Entro il 12 prenderemo una decisione, questo non vuol dire che non cercheremo di negoziare un nuovo accordo. Ciò che ha detto Netanyahu dimostra che ho ragione al 100%". Lo ha detto il presidente Trump, dopo le accuse lanciate dal premier israeliano sui programmi nucleari iraniani. Trump si è detto poi convinto che ci sarà il vertice con il leader nordcoreano, indicando Singapore come una ...

La linea comune di Merkel - Macron e May : "Sull'Iran non si cambia - Trump fermi i dazi" : Come dire: se Trump cerca alleati nella sua campagna anti-Iran non sarà così stolto da mettere in difficoltà l'economia del Vecchio Mondo.

Dazi Usa : Merkel - Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran : Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:17:00 GMT)

L’incontro Trump-Merkel si conclude con un nulla di fatto/ Gelo sui dazi e sul nucleare Iran : Trump-Merkel, L’incontro poi il Gelo. Sui dazi il presidente USA non cambia idea: “Troppi squilibri ora basta". Nessun passo indietro da parte dell'americano sull'imposte all'UE(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

TRUMP-MERKEL : DAZI - GERUSALEMME E Iran/ Il presidente USA tuona : "Meno squilibri con l'Europa" : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Trump-Merkel : Dazi - Gerusalemme e Iran/ Il presidente USA rispedisce in Germania Angela dopo sole tre ore : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Dazi - Iran - Gerusalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

Trump e Merkel : massimo impegno contro il nucleare per Corea del Nord e Iran : Numerosi i temi della conferenza stampa congiunta del presidente Usa e della cancelliera tedesca. Che sui dazi propone un accordo

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Macron - “Trump uscirà dall’intesa su nucleare con l’Iran” (26 aprile) : Ultime notizie di oggi, 26 aprile: Macron "credo che Trump lascerà l'intesa sul nucleare con l'Iran. È una pazzia che gli americani escano da questi accordi", il vertice Francia-Usa(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:32:00 GMT)