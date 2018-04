Ira Inter : "Meritiamo rispetto" : "Rabbia smaltita? Assolutamente no, il mister ha chiesto alla squadra di essere ferocissima in campo e i ragazzi lo sono stati. Sono successe cose inaccettabili e inspiegabili, non siamo arrabbiati ma ...

"Vergogna" - Ira tifosi Inter contro Orsato : "Scandalosi", "vergogna", " arbitro impresentabile ". Esplode sui social la rabbia dei tifosi dell'Inter contro Daniele Orsato , direttore di gara del big match di sabato sera a San Siro che ha visto ...

Inter - l'Ira sull'arbitro Orsato. Oggi parla l'a.d. Antonello : E dal mondo del web ecco riemergere il precedente di Baselli nel derby di Torino: stesso fallo di Pjanic, secondo cartellino giallo , arbitro Giacomelli, e Toro in dieci. Inizialmente maldigerito, ...

«Orsato - arbitro scandaloso» : l'Ira dei tifosi dell'Inter : Fa discutere pesantemente l'arbitraggio di Daniele Orsato in Inter-Juventus. Le polemiche sono pesantissime e il popolo interista che parla di direzione di gara scandalosa. Se a tuonare dopo la gara ...

Insaccato ritIrato dal mercato per rischio chimico : marca e lotto interessati Video : Il #ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato di un Insaccato per rischio chimico. L’avviso è stato pubblicato, come al solito, nella sezione ‘Avvisi di sicurezza’ del sito web dello stesso Ministero, dedicato proprio alla diffusione degli allarmi alimentari. [Video] Il prodotto oggetto di quest’ultimo provvedimento è un salamino affumicato sui quali è stata riscontrata una presenza eccessiva di idrocarburi potenzialmente ...

Inter-Juve - per scommettitori finirà 2-1 : Per molti finirà esattamente come l’ultima volta: alla vigilia della super sfida tra Inter e Juventus gli scommettitori sono convinti che la gara si chiuderà con lo stesso identico punteggio del 18 settembre 2016, data dell’ultimo confronto le due a San Siro. Allora terminò 2-1, finale che adesso, secondo i dati Microgame, è il più giocato nelle scommesse sul risultato esatto. Come riporta Agipronews, ha raccolto il 17% delle ...

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Inter - l'ambizioso progetto di MIranda : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. '' Sì, credo di essere il miglior difensore della Serie A ', dice Joao Miranda. Da luglio entra in scadenza di contratto, nello spogliatoio è ...

Farina ritIrata dal Ministero della Salute : marca e lotto interessati Video : Su disposizione del #Ministero della Salute è stata ritirata dal commercio una Farina per dolci prodotta da una nota marca a causa della presenza di un componente estraneo non dichiarato nell’etichetta e che potrebbe causare gravi problemi ai soggetti allergici. Il richiamo è solo l’ultimo di una lunga serie che sta interessando numerosi alimenti, risultati contaminati da agenti esterni, a causa della sua cattiva conservazione, o addirittura da ...

Inter - MIranda : 'Sinceramente? Sono il miglior difensore della Serie A' : TORINO - ' Sono sincero. Per l'esperienza e tutto il resto, mi ritengo il miglior difensore della Serie A '. Niente falsa modestia nelle parole di Joao Miranda , centrale nerazzurro e della nazionale ...

Inter - MIranda non si nasconde : “sono il miglior difensore in Serie A” : L’Inter si prepara per le ultime partite del campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League, non si nasconde il difensore Miranda in un’Intervista al canale tematico nerazzurro: “lo dico sinceramente, per esperienza e per tutto il resto penso di essere il migliore difensore della Serie A. Mi ritengo un calciatore completo, tecnico e rapido. Parlo spesso con Spalletti durante le ...

Inter - MIranda : 'Sono il difensore più forte della Serie A' : Penso che l'Italia sia il Paese nel quale si mangia meglio al mondo. Mi piace tantissimo stare in famiglia, soprattutto con mio figlio, specie quando lo porto a giocare a calcio. I sociali li uso ...

Farina ritIrata dal commercio : scopriamo lotto interessato e pericoli Video : 2 Ancora un #Richiamo alimentare sta interessando i supermercati italiani. Ormai giornalmente, fra le notizie di cronaca troviamo ritiri inaspettati, come ad esempio quello del salame spianata romana nel quale è stata sospettata una presunta contaminazione da listeria. Abbiamo commentato sulle nostre pagine il ritiro del prodotto sia in Italia che nel resto delle cittadine europee nelle quali viene venduto. Detto ciò, il caso che ...

Sicilia - al via l'International Jazz Day : previsti concerti ed eventi culturali tra Palermo - Catania e SIracusa : Numerosi gli appuntamenti promossi dall'Associazione Giovani per l'UNESCO nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ...