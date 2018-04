Internazionali d’Italia Roma 2018 | quali italiani parteciperanno? La situazione tra main

oasport

: Simona Halep ha un conto in sospeso con Roma: conquistare la finale degli Internazionali BNL d'Italia! Non vediamo… - InteBNLdItalia : Simona Halep ha un conto in sospeso con Roma: conquistare la finale degli Internazionali BNL d'Italia! Non vediamo… - adi_kik : RT @InteBNLdItalia: Simona Halep ha un conto in sospeso con Roma: conquistare la finale degli Internazionali BNL d'Italia! Non vediamo l'or… - WTARomania : RT @InteBNLdItalia: Simona Halep ha un conto in sospeso con Roma: conquistare la finale degli Internazionali BNL d'Italia! Non vediamo l'or… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Glid’Italia si avvicinano. Dal 13 al 20 maggio i campi del Foro Italico disaranno il centro del mondo del tennis. Un appuntamento imperdibile non solo per i tifosi, ma anche per i tennisti. Quest’anno, però, la classifica è stata impietosa ed il solo Fabio Fognini, attualmente al numero 19 della classifica mondiale, ha ottenuto l’accesso diretto. In aiuto dei tennisti azzurri è pertanto intervenuta la FIT, che ha assegnato tre inviti per il tabellone maschile e due per il femminile. Tra gli uomini è toccato a Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, oltre che a Matteo Berrettini. La wild card è stata definita “scontata” dal presidente Binaghi nei primi due casi, mentre nel terzo caso è stato premiato il giovaneno. Scelte definite anche tra le donne: esclusa per il secondo anno consecutivo Francesca Schiavone, a vantaggio di Sara ...