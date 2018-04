Inter | senza Champions via | almeno | un big

La Lazio vince anche senza Immobile : 1-0 al Toro e +4 sull'Inter - decide Milinkovic : tra poco il report completo... Cronaca Grande partenza della Lazio che sfiora subito il gol con Murgia, ma il giovane centrocampista dei biancocelesti viene chiuso da Sirigu dopo il tocco smarcante di Luis Alberto. Il Torino deve ...

Figlia di due padri registrata all'anagrafe di Roma senza Intervento del giudice : La piccola è nata in Canada lo scorso novembre. La trascrizione "completa e spontanea" arriva dopo quelle di Torino e di Gabicce, ma non mancano le polemiche

Roma - figlia di due padri registrata all’anagrafe senza l’Intervento del tribunale : Il Comune di Roma ha effettuato per la prima volta “una trascrizione completa e spontanea, cioè senza l’intervento di un giudice”, registrando una bimba nata a novembre in Canada, riconoscendone i due papà, “tali grazie alla gestazione per altri”. Il legale che ha seguito il caso, Alexander Schuster, sottolinea però che “il passo avanti di Roma, c...

Roma - figlia di due padri registrata all'anagrafe senza Intervento del tribunale/ Il web si spacca in due : Roma, figlia di due papà registrata all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svolta per le famiglie arcobaleno.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni euro in bilancio Interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Inter - tifosi divisi su Spalletti. E senza Champions la dirigenza... : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luciano Spalletti e spiega come i tifosi nerazzurri siano spaccati sul giudizio al tecnico toscano. ' C'è chi sostiene che Spalletti stia facendo miracoli, non sono però ...

Albano - stanco del gossip - si racconta senza bugie in un'Intervista di Libero Video : Albano a 73 anni ci è arrivato con una grande famiglia, una moglie e una compagna alle spalle, sei figli ed il grande dolore per la scomparsa della primogenita Ylenia. Baciato dalla fortuna che gli ha regalato successo, denaro e gloria, non ha potuto conservare ciò che più gli premeva, cioè un rapporto sereno con la propria donna, ed un lavoro che esulasse dal vociferare continuo del #gossip. Lo sfogo di un uomo fertito dopo la rottura con la ...

Malaria - Amcli : “E’ una malattia difficile da controllare senza adeguate strategie e Interventi coordinati” : L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo rapporto annuale rilasciato lo scorso anno, indica come nel 2016 il controllo della Malaria non abbia mantenuto l’andamento in calo dimostrato fino al 2015 e ci sia stato un aumento dei casi in alcune aree del mondo. Nel 2016 sono stati riportati 216 milioni di casi di Malaria da 91 paesi del mondo con un aumento di 5 milioni rispetto al 2015. Anche il numero di morti è aumentato da 438.000 nel 2015 ...

Le offerte Tre Italia FREE con smartphone regalano Internet senza limiti se si attiva 3Fiber : Fino al 17 Giugno 2018 i clienti Tre Italia che acquistano a rate gli smartphone con le offerte FREE con 3Fiber avranno la navigazione Internet illimitata L'articolo Le offerte Tre Italia FREE con smartphone regalano Internet senza limiti se si attiva 3Fiber proviene da TuttoAndroid.

Le offerte Tre Italia FREE con smartphone regalano Internet senza limiti se si attiva 3Fiber : Fino al 17 Giugno 2018 i clienti Tre Italia che acquistano a rate gli smartphone con le offerte FREE con 3Fiber avranno la navigazione Internet illimitata L'articolo Le offerte Tre Italia FREE con smartphone regalano Internet senza limiti se si attiva 3Fiber proviene da TuttoAndroid.

Cosenza - le periferie come porte della città : in fase di avvio gli Interventi che stravolgeranno le aree marginali per la loro ... : Cosenza - Un'Amministrazione che non si ferma, quella guidata dal sindaco Mario Occhiuto, sempre più motivato insieme alla sua squadra di governo nell'opera di riqualificazione complessiva della città.

"Governo di spesa? Mai ministro Senza riforme arriva la Troika" Su Affari l'Intervista a Cottarelli : Se fosse nato in Francia lo definirebbero un “grand commis”, ovvero un “funzionario dello Stato o del parastato di alto livello e di grande potere”. Stiamo parlando di Carlo Cottarelli (Cremona, 1954) l’economista italiano che dirige Segui su Affaritaliani.it

Internet Senza Limiti è ancora l’offerta più economica di TIM : Un canone di 24,69 euro al mese per chi si abbona online, con Internet illimitato da 7 Mbit/s, telefonate Senza …

Radio FM gratis senza Internet : Qualcuno penserà che la Radio FM sia una tecnologia ormai superata visto che oramai esistono tanti servizi di streaming musicale e tante alternative Spotify. Eppure queste app Android hanno in comune alcuni difetti perché: consumano eccessivamente la batteria, i dati della vostra promozione e, nel caso non dovesse prendere la rete Internet, rimarreste senza musica. Per questi motivi potrebbe venirvi il desiderio di ascoltare la classica Radio ...