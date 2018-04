Inter-Juventus | lo juventino Tajani ammette | “Pjanic da cartellino rosso”

Caos Inter-Juventus - nessuna indagine della Procura Federale : Daniele Orsato è uno degli arbitri più esperti e stimati della Serie A ma la sua direzione di gara nel derby d'Italia tra Inter e Juventus ha lasciato diversi dubbi. Il fischietto di Schio, infatti, non ha usato lo stesso metro di giudizio, si è fatto sfuggire subito di mano la partita con l'espulsione di Vecino e poi ha sventolato una miriade di cartellini gialli senza punire Miralem Pjanic con un secondo giallo che a detta di molti addetti ai ...

Inter - Ignazio La Russa sbotta : “Juventus sempre aiutata - scudetto non trasparente” : “Appena arrivata la Var, gli juventini si sono subito dichiarati contrari. Poi tutto e’ tornato come prima quando hanno capito che dietro la tecnologia ci sono comunque gli uomini”. Ecco le dichiarazione al “Maracana’” di RMC Sport da parte del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa che commenta così la partita tra Inter e Juventus ed in particolar modo sugli errori arbitrali dell’arbitro Orsato ...

Inter - Bonolis massacra la Juventus : “errori sempre pro bianconeri - il sistema non cambia” : “Sabato è successo quello che succede da tantissimi anni nel campionato italiano: una squadra molto forte come la Juventus, nel momento in cui c’è qualche difficoltà di percorso, trova incidentalmente degli errori che non sono mai a suo sfavore ma sempre a suo vantaggio. E così tutto si rimette nella giusta carreggiata”. Sono queste le pesanti dichiarazioni da parte di Paolo Bonolis, conduttore tv e grande tifoso ...

ANTONELLO DOPO Inter-JUVENTUS : “DUE PESI - DUE MISURE”/ Orsato scatena l'ira anche di Jindong Zhang : INTER-JUVENTUS, l'ad ANTONELLO tuona in un'intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due PESI e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Inter-Juventus - l’ad Antonello : “successe cose inaccettabili” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato, nel mirino l’arbitro Orsato. Alza la voce l’ad Alessandro Antonello ai microfoni di Inter Tv: “il mister aveva chiesto alla squadra di essere ferocissima in campo e lo è stata. Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Non ci sarà assolutamente un calo di tensione, i ragazzi hanno ...

La Procura Figc apre l'inchiesta : acquisiti i video di Inter-Juventus : Giuseppe Pecoraro, il Procuratore federale, e la Juventus di nuovo l'uno contro l'altro armati. Dopo lo scontro con Andrea Agnelli per la vicenda dei rapporti tra il club e...

Inter-Juventus : disastro Orsato - ma Collina lo premia : andrà ai Mondiali : Inter-Juventus, disastro Orsato- Nonostante una partita con gravi errori arbitrali e molte decisioni dal punto interrogativo, l’arbitro Orsato partirà per la Russia in vista degli imminenti Mondiali. Come riportato dai colleghi di “Sport Mediaset“, la commissione arbitrale della Fifa guidata da Pierluigi Collina ha annunciato l’elenco completo dei 13 video assistenti al VAR per i […] L'articolo Inter-Juventus: ...

'Più che Orsato un 'orsacchiotto'' : stampa divisa sull'arbitro di Inter-Juventus : ROMA - Dopo l'infuocato week end calcistico che ha praticamente consegnato alla Juventus il suo settimo scudetto consecutivo - complice il ko domenicale del Napoli a Firenze - non si placano le ...

Serie A - la moviola della 35ª giornata : non c'è solo Inter-Juventus : Le polemiche post Inter-Juve tengono banco: Orsato non al meglio , eufemismo, . Per il resto fa discutere la scelta di Giacomelli di togliere un gol al Bologna. Ok Mazzoleni a Firenze atalanta-genoa 3-...

Sconcerti : 'La Juventus ha meritato contro l'Inter' Video : Il big match della trentacinquesima giornata di campionato era sicuramente quello in programma ieri sera allo stadio Meazza e che vedeva di fronte #Juventus ed #Inter, con la vittoria dei bianconeri per 3-2 [Video] arrivata tra le tante polemiche per l'arbitraggio di Orsato, reo di aver usato un metro arbitrale diverso, in particolar modo sugli episodi riguardanti il centrocampista uruguaiano, Matìas Vecino, espulso dopo un un fallo a gamba tesa ...

Inter-Juventus - Orsato sotto accusa : si attiva la Procura Figc : Sbagliata, ingiusta e dannosa. L'Inter è furiosa con l'arbitro Daniele Orsato per la pessima direzione di gara che l'ha condannata alla sconfitta contro la Juventus e, a meno di miracoli, a un altro ...

Video/ Inter-Juventus (2-3) - arbitro Orsato nel mirino. Highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Inter Juventus (2-3): Highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la rocambolesca vittoria della formazione allenata da Massimiliano Allegri.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:47:00 GMT)

Inter-Juventus 2-3 - alta tensione : le intenzioni dei nerazzurri - Interviene la Procura Federale! : Inter-Juventus 2-3, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato in Serie A che ha visto il successo dei bianconeri tra mille polemiche. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, stamane i vertici nerazzurri hanno avuto una riunione nella quale è stata rivista la gara contro la Juventus, per valutare a freddo le decisioni di Orsato e stabilire eventuali azioni. Ebbene, i dirigenti hanno concluso la riunione furibondi, decisi a prendere una ...