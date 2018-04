Inter-Juve | Casarin su Orsato | ' Ha sempre la mania di non fischiare'

Inter-Juve - le IMMAGINI dell’infortunio di Mandzukic fanno discutere : spunta un cerotto e sul web spopola l’ipotesi “sceneggiata” [FOTO] : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie A, vittoria della Juventus contro i nerazzurri per 2-3 ma non sono mancate le polemiche. In particolar modo l’episodio che ha creato il caos è stata l’espulsione di Vecino per un fallo su Mandzukic, in più nel mirino alcuni falli del centrocampista Pjanic e clamorosamente non sanzionati dall’arbitro con il secondo cartellino giallo. ...

La Russa : 'Juve sempre aiutata - senza Orsato scudetto al Napoli e Inter in Champions' : Intervistato da RMC Sport , l'Onorevole e Vicepresidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa , tifoso nerazzurro, ha commentato Inter-Juventus e i discussi fatti arbitrali: 'Appena arrivata la Var, gli juventini ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Inter-Juventus - l’ad Antonello : “successe cose inaccettabili” : Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato, nel mirino l’arbitro Orsato. Alza la voce l’ad Alessandro Antonello ai microfoni di Inter Tv: “il mister aveva chiesto alla squadra di essere ferocissima in campo e lo è stata. Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Non ci sarà assolutamente un calo di tensione, i ragazzi hanno ...

Inter-Juve - Antonello : "L'Inter merita rispetto. Un brutto spot per l'Italia" : "L'Inter merita rispetto: sono accadute delle cose inaccettabili. Siamo arrabbiatissimi: le cose che sono accadute nel corso di Inter-Juve sono state un brutto spot per il calcio italiano e sono state ...

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati due pesi e due misure. Club e tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Inter-Juve - «arbitraggio scandaloso» : Orsato è un caso Si attiva la Procura Figc Video Al Mondiale ma da «Varista» : Orsato finisce sotto accusa L’Inter sempre più furenteLa Procura federale si attivaall’esame 2 video della gara

La Procura Figc apre l'inchiesta : acquisiti i video di Inter-Juventus : Giuseppe Pecoraro, il Procuratore federale, e la Juventus di nuovo l'uno contro l'altro armati. Dopo lo scontro con Andrea Agnelli per la vicenda dei rapporti tra il club e...

Inter-Juventus : disastro Orsato - ma Collina lo premia : andrà ai Mondiali : Inter-Juventus, disastro Orsato- Nonostante una partita con gravi errori arbitrali e molte decisioni dal punto interrogativo, l’arbitro Orsato partirà per la Russia in vista degli imminenti Mondiali. Come riportato dai colleghi di “Sport Mediaset“, la commissione arbitrale della Fifa guidata da Pierluigi Collina ha annunciato l’elenco completo dei 13 video assistenti al VAR per i […] L'articolo Inter-Juventus: ...

'Più che Orsato un 'orsacchiotto'' : stampa divisa sull'arbitro di Inter-Juventus : ROMA - Dopo l'infuocato week end calcistico che ha praticamente consegnato alla Juventus il suo settimo scudetto consecutivo - complice il ko domenicale del Napoli a Firenze - non si placano le ...

Chloe - la moglie di Santon : 'Minacce di morte e stupro dopo Inter-Juve - ora ho paura' : I tifosi dell' Inter sembrano aver individuato in Davide Santon il capro espiatorio per la sconfitta contro la Juventus , giunta sabato scorso nei minuti finali della sfida, quando i nerazzurri erano ...

Orsato : l’Inter non ci sta - ma la Juve è infastidita : Orsato: l’Inter non ci sta, ma la Juve è infastidita I bianconeri: con Tagliavento Allegri si riferiva al suo comportamento dopo l’espulsione Continua a leggere

