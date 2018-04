Inter | Ignazio La Russa sbotta | “Juventus sempre aiutata | scudetto non trasparente”

calcioweb.eu

: #Inter, Ignazio #LaRussa sbotta: “#Juventus sempre aiutata, scudetto non trasparente” - CalcioWeb : #Inter, Ignazio #LaRussa sbotta: “#Juventus sempre aiutata, scudetto non trasparente” - 8cycling : RT @Massimo_Bals: #InterJuventus - @ignazio_LaRussa sulla Juve: «Quando ha bisogno di aiuti, arrivano puntuali» @calcionews24 - irrisolvibile : RT @Massimo_Bals: #InterJuventus - @ignazio_LaRussa sulla Juve: «Quando ha bisogno di aiuti, arrivano puntuali» @calcionews24 -

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Appena arrivata la Var, gli juventini si sono subito dichiarati contrari. Poi tutto e’ tornato come prima quando hanno capito che dietro la tecnologia ci sono comunque gli uomini”. Ecco le dichiarazione al “Maracana’” di RMC Sport da parte del vicepresidente del SenatoLache commenta così la partita trae Juventus ed in particolar modo sugli errori arbitrali dell’arbitro Orsato come l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. “La Juventus e’ fortissima, non avrebbe bisogno di aiuti, ma quando ne ha bisogno arrivano puntuali. E non c’e’ dubbio che sabato sera ci sono stati, poi l’ci ha messo del suo nel finale di gara. Anche quest’anno la Juventus vincera’ il campionato in maniera non trasparente. Mi piacerebbe che la Juventus, un giorno, ...