calcioweb.eu

: #Bonolis: «#Pjanic come #BruceLee, errori sempre a favore della #Juve» ?? - CorSport : #Bonolis: «#Pjanic come #BruceLee, errori sempre a favore della #Juve» ?? - juventay : RT @xsince1897: Per Bonolis tutti hanno pagato tranne la Juve che ha sempre beneficiato. L’anno che abbiamo passato in B mentre l’inter (po… - CalcioWeb : #Inter, #Bonolis massacra la #Juventus: “errori sempre pro bianconeri, il sistema non cambia” -

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Sabato è successo quello che succede da tantissimi anni nel campionato italiano: una squadra molto forte come la, nel momento in cui c’è qualche difficoltà di percorso, trova incidentalmente degli errori che non sono mai a suo sfavore maa suo vantaggio. E così tutto si rimette nella giusta carreggiata”. Sono queste le pesanti dichiarazioni da parte di Paolo, conduttore tv e grande tifoso dell’che ha commentato così la partita valida per il campionato di Serie A, in particolar modo le decisioni dell’arbitro Orsato sul’espulsione di Vecino e sui mancati provvedimenti su Pjanic. “le stesse polemiche? No, illo stesso, le polemiche sono successive. Guarda caso, un arbitro tremendamente bravo come Orsato è incappato in un pasticcio. Succede certamente a tutti di sbagliare, ma è incredibile ...