Incidente stradale | investito mentre attraversa le strisce | fotografo in ospedale

Incidente Torino : 28enne investito e trascinato da auto/ C.so Regina Margherita : arresto per omicidio stradale : Incidente stradale a Torino, 28enne rumeno investito, trascinato da auto e sbalzato via da un connazionale in Corso Regina Margherita: positivo ad alcol test, 26enne arrestato(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Incidente stradale a La Salle - ferito un minorenne - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet LA Salle. Il 118 è intervenuto oggi pomeriggio a La Salle per soccorrere due persone coinvolte in un Incidente avvenuto sula strada statale 26. Per cause da chiarire il conducente di ...

Calabria - grave Incidente stradale : un morto e un ferito Video : Ancora sangue sulle strade della #Calabria, poche ore fa un drammatico sinistro [Video] ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Sulla dinamica stanno lavorando gli inquirenti giunti sul posto. Nei giorni scorsi in Calabria si è verificato un altro sinistro mortale. Calabria, un morto e un ferito a causa di un incidente stradale Nella giornata di oggi 27 aprile in Calabria si è verificato l'ennesimo #incidente stradale ...

Soccorso stradale Reggio Emilia : come fare in caso di Incidente o guasto : Le nuove norme in materia di sicurezza stradale, hanno reso obbligatoria sulle vetture di nuova fabbricazione, la presenza di sistemi

Russia - investito il chimico del gas Novichok/ Vladimir Uglev si è salvato - ma l'Incidente stradale è sospetto : E' un mistero l'avvelenamento con gas Novichok. Tra Londra e Mosca è un gioco di conferme e smentite. Intanto dopo l'avvelenamento Skripal, il chimico del "Novichok" è stato investito.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:36:00 GMT)

Siracusa - Incidente stradale/ Tre morti sulla Provinciale : grave una diciottenne incinta : Siracusa, Incidente stradale: tre morti sulla Provinciale. Purtroppo è grave anche una donna di diciotto anni incinta. L'autovettura sarebbe finita sotto il ponte di Monasteri.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Siracusa - Incidente stradale : tre morti - anche ragazza incinta : È di tre morti , tra cui una donna incinta , e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. L'auto con a bordo ...

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni Video : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un #Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Incidente STRADALE/ Pellestrina - Venezia - - scooter contro autocarro : interviene l'elicottero - oggi - 24 aprile - : INCIDENTE STRADALE, oggi 24 aprile 2018: pauroso scontro tra uno scooter e un autocarro, necessario l'intervento dell'elicottero. Un morto a Rende, in

Incidente STRADALE/ Pellestrina (Venezia) - scooter contro autocarro : interviene l'elicottero (oggi - 24 aprile) : INCIDENTE STRADALE, oggi 24 aprile 2018: pauroso scontro tra uno scooter e un autocarro, necessario l'intervento dell'elicottero. Un morto a Rende, in provincia di Cosenza. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore un giovane di 29 anni : Ancora sangue sulle strade della Sicilia: a perdere in modo tragico la vita in un Incidente stradale è un altro giovane in sella ad una motocicletta. Il doloroso episodio è avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile 2018 lungo la Palermo-Agrigento, una strada diventata ormai rischiosissima. Aveva solo 29 anni Stefano Sacchetti, un’altra vita spezzata Per cause ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine accorse nel luogo dell’Incidente, ...

Corea del Nord - morti 32 turisti cinesi in un drammatico Incidente stradale : Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere

Corea del Nord - morti 32 turisti cinesi in un drammatico Incidente stradale : Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere

Rende - Incidente stradale in contrada 'Santa Rosa' - muore 73enne di Castiglione - ferito il fratello : Rende , COSENZA, - Un pensionato di 73 anni, Antonio Panza, residente a Castiglione Cosentino, é morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in contrada 'Santa Rosa' di Rende,...