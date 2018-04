Incidente Pioltello | l’indagine ministeriale per il momento è ‘segreta’ | non ammessi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Le indagini sul deragliamento didevono rimanere “segrete”, fino a conclusione: i ferrovieri responsabili della sicurezza non possono saperne niente. Lo ha stabilito, interpretando la legge in maniera opposta rispetto a chi l’ha preceduto, Fabio Croccolo, il dirigente della Digifema, la Direzione generale per le investigazioni marittime e ferroviarie che indaga, su tutti gli incidenti ferroviari, compreso quello avvenuto il 25 gennaio nel comune dell’hinterland milanese, quando un treno passeggeri deragliò, causando la morte di tre persone. Digifema deve indagare con “la massima trasparenza”: lo dice la legge L’organismo indipendente, che risponde direttamente al ministero dei Trasporti, è chiamato a scoprire la causa del deragliamento. Le sue investigazioni devono essere fatte nella “massima trasparenza” e possono coinvolgere anche “ i rappresentanti dei ...