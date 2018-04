In vacanza con gli amici animali? Ecco come e dove

vacanza in Sardegna : con Traghettilines AmazonPay biglietti scontati del 10% : Voglia di viaggi e di vacanze? Desiderio di qualche giorno di meritato relax, magari nelle zone più intriganti della Sardegna? Ebbene, c'è una buona notizia: Traghettilines , il noto sito per la ...

Valeria Marini - vacanza hot con l'ex fidanzato : in Egitto c'è anche Patrick Baldassari : Valeria Marini si concede un'altra vacanza e questa volta approda in Egitto, a Sharm El-Sheik . La bella showgirl non è sola ma è in compagnia di un suo ex storico, l'imprenditore romagnolo Patrick ...

Avicii - un dj dell'Oman : era in vacanza con amici in un resort - era sereno : Sono state effettuate due autopsie sul corpo di Avicii, il celebre dj svedese trovato morto venerdì a Muscat, e gli inquirenti escludono la pista criminale. È quanto riferisce una fonte della polizia ...

“Eros - ma devi dirci qualcosa?”. Mentre è in vacanza a Dubai con la tutta la sua nuova famiglia - un paparazzo si accorge di un ‘curioso’ dettaglio e scatta. Foto e prima pagina : ora manca solo l’annuncio del cantante : In questi ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi amorosa tra Michelle Hunzkier e Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra, nera, quasi definitiva, tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha ...

In vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104 : dirigente ai domiciliari : L'accusa è quella di truffa aggravata e peculato, lei si difende parlando di "errori formali": Luisa Zappini, ex dirigente della Centrale operativa di emergenza della provincia...

In vacanza alle Hawaii mentre è in permesso con la 104 : arrestata : In uno dei suoi film Checco Zalone raccontava compiaciuto a una famiglia del Nord Italia che suo cugino si era girato il mondo in malattia. E qualche giorno fa la denuncia del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha sollevato un polverone. Infatti il governatore ha dichiarato che ben 2.300 dipendenti

In vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...

Trento - in vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104 : dirigente della Provincia ai domiciliari : Risultava in permesso per la cura di un familiare ma era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi, alle Maldive. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della Provincia di ...

Malore in vacanza con gli amici - Enrico Grespan muore a 36 anni : Un Malore in vacanza, così è morto Enrico Grespan, orignario di Vascon di Carbonera, nel Trevigiano. Malore in Sardegna Il 36enne soggiornava in un bed and breakfast non lontano da...

Pasqua - Confturismo : in vacanza 2 italiani su 10 : Pasqua, Confturismo: in vacanza 2 italiani su 10 Vince l’Italia, con l’80% delle preferenze. Regine le città d’arte di Toscana in primis e, subito a seguire, di Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Puglia Continua a leggere

Pasqua - Confturismo : in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 : Solo due italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, ad aprile, con almeno un pernottamento. Il dato, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, sconta, oltre alle ...

Ascolto & Relax : in vacanza con i podcast : Sapevate che Macron tempesta i suoi collaboratori di Whatsapp nel cuore della notte? Informarsi e intrattenersi con i podcast della Stampa, che vanno dalla politica, alla cronaca fino ai consigli di lettura Leggi anche Pubblicato il 28/03/2018 Ultima modifica il 28/03/2018 alle ore 11:03 Francesca sforza Alla fine i podcast sono un po' come la versione audio delle ...

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati : lei in vacanza con un altro : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati: accanto all’ex di Amici spunta un altro uomo Della crisi tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si era già parlato negli scorsi mesi. A confermare il ritorno di fiamma, però, erano stati poi i diretti interessati che, in diverse occasioni, avevano dichiarato di aver superato […] L'articolo Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati: lei in vacanza con un altro proviene da Gossip ...