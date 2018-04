In Friuli Venezia Giulia stravince la Lega | M5s dimezzato

Friuli Venezia Giulia - i risultati delle regionali : via allo spoglio - Massimiliano Fedriga e la Lega verso il trionfo : trionfo in vista per Massimiliano Fedriga , Lega e centrodestra in Friuli Venezia Giulia . È iniziato alle 8 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali che hanno visto domenica un'affluenza del ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - in corso lo spoglio : Fedriga è favorito. Affluenza al 49 - 65% - in calo rispetto al 2013 : Cala l’Affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013. Quando però si votò in due giornate. Hanno votato 549.806 elettori su 1.107.415. L’Affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 52,60%. Seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%). Le urne sono state aperte alle 8. ...

Friuli Venezia Giulia - perché il risultato del voto può essere decisivo : lo spoglio : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio inizierà stamattina. Come due settimane fa con il voto del Molise, il risultato verrà soppesato in chiave nazionale, ennesimo banco di prova dei rapporti di forza tra i partiti

Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018/ Diretta live spoglio : nuovo governatore - chi ha vinto : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: lo spoglio per conoscere il nuovo governatore in Diretta live. Urne chiuse: sfida aperta per i quattro candidati. Gli aggiornamenti. Cominciano oggi gli scrutini per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia, che per la prima volta ha votato in un giorno soltanto. Alle 8 il via ufficiale allo spoglio, quindi nelle prossime ore cominceranno ad emergere i primi dati ufficiali sui ...