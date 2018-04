In Friuli Venezia Giulia Fedriga vola al 57% Doppiato il candidato del Pd Ko 5 stelle

Friuli Venezia Giulia - Udine ultima trincea del centrosinistra : al ballottaggio il dem Martines. Ma dietro il leghista Fontanini : Udine – Nel Friuli Venezia Giulia dove il centrodestra a trazione leghista fa man bassa di consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, l’ultima trincea è il comune di Udine, il capoluogo che, assieme a pochissimi altri centri urbani, non è stato sommerso a inizio marzo dall’ondata verde-azzurra a cui andava aggiunta la marea crescente pentastellata. In quella occasione il Pd aveva mantenuto un esile vantaggio, come voti ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - la lezione dell’oste per M5s : “Alex, io ero convinto. Li ho votati e sostenuti ma Giggino si sta dimostrando uguale agli altri. Vuole solo la poltrona. Ma te pare che oggi vanno con la Lega e domani con il Pd. Allora so come le mignotte!”. Preparatevi: dopo il crollo del M5s in Friuli Venezia Giulia i commentatori della politica saranno pronti a fare analisi e contro-analisi. Tireranno in ballo l’economia, la Legge elettorale, parleranno con il solito dizionario colmo di ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia : trionfo Lega - tiene il Pd - male M5s : Vince il candidato di centrodestra Fedriga con oltre il 57% di preferenze: «Con Ms5 si può ragionare», dice. Salvini: «Ora andiamo a governare». Lega primo partito con il 35%, seguito da Pd (18,2%), Forza Italia (12%) e Cinquestelle (7,1%). Affluenza sotto al 50 per cento. Rispetto al voto del 4 marzo avanza il centrodestra, scivolone per i Cinquestelle...

Fedriga è il Governatore del Friuli Venezia Giulia : Il candidato del centrodestra primo con oltre il 56% di preferenze. Secondo Bolzonello del Pd , 28%, . Crollo del M5S al 12,6%

Chi è Massimiliano Fedriga - il governatore del Friuli Venezia Giulia - : Leghista, fedelissimo di Matteo Salvini, nato a Verona ma residente a Trieste, il nuovo inquilino di Palazzo del Lloyd è stato capogruppo della Lega alla Camera. Alle politiche di marzo era stato ...

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga : Salvini «saluta» Di Maio e compagni : Il leader della Lega, forte della vittoria del suo candidato alle elezioni regionali, pubblica un due di picche su Twitter e irride il M5S. La Lega è primo partito col 35%, segue il Pd, i grillini si inchiodano al 7%

Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Mi auguro che risultato sia utile a livello nazionale - centrodestra deve essere forza di Governo” : “Spero che questo risultato sia tenuto in considerazione anche a livello nazionale“. Lo ha detto il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando in conferenza stampa nella sede del consiglio regionale. “L’esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale. La volontà dei cittadini non può essere messa da parte, un centrodestra al 57% non può che essere ...