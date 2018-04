In arte Patty su Rai3 il 30 aprile - tutti i dettagli sullo speciale per la “ragazza del Piper” : In arte Patty su Rai3 il 30 aprile ci racconta gli esordi e il successo della Ragazza del Piper, che ha appena tagliato il traguardo dei 70 anni. L'appuntamento con Patty Pravo è fissato per la prima serata del 30 aprile 2018, a partire dalle 21,15, su Rai3. La puntata sarà visibile anche in streaming sul canale dedicato RaiPlay. Sono oltre 50 gli anni di carriera di Nicoletta Strambelli, talento straordinario e unico che esordì ...

IN arte Patty PRAVO/ Su Rai 3 la “ragazza del Piper” ripercorre la sua carriera con Pino Strabioli : Questa sera, lunedì 30 aprile, in prima serata su Rai 3 va in onda "In ARTE PATTY PRAVO", uno speciale che ripercorre le tappe fondamentali della carriera dell'artista.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:59:00 GMT)

In arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 dalle 21.15 : Andrà in onda questa sera, su Rai Tre, dalle 21.15, lo Speciale "In Arte Patty".prosegui la letturaIn Arte Patty | Speciale Patty Pravo | Rai Tre | Lunedì 30 aprile 2018 dalle 21.15 pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2018 01:34.

Programmi TV di stasera - lunedì 30 aprile 2018. Su Rai3 «In arte Patty Pravo» : Patty Pravo e Pino Strabioli Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il giro di boa – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2005, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di ...