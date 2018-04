Impronte di forma umana di 5 | 7 milioni di anni fa scoperte a Creta

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Che i primi uomini arrivassero dall’Africa e fossero l’evoluzione delle scimmie è una convinzione che sempre piùscientifiche mettono in dubbio. Gli scienziati evoluzionisti rifiutano ancora qualunque tipo di accenno teorico sulla possibile origine dell’uomo anche in Europa. Eppure è recente l’ultima scoperta che confuterebbe l’idea per cui i primi uomini, derivanti dalle scimmie, siano nati in Africa. Le prove a cui la corrente di pensiero VIDEO fa riferimento sono delletrovate in Tanzania e risalenti a 3,7difa. Si è pensato per decenni che questi reperti fossero il reperto in assoluto più antico mai recuperato per provare lo sviluppo evolutivo dell’uomo. Trovato fossile di 5,7difa Invece, l’ultima scoperta riguarda un fossile di 5,7difa ritrovato anel 2002 e studiato per oltre 10dal paleontologo ...