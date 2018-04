Imprese | collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza 3

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per– sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta elettronica”., Lodi, Monza e Brianza – con Promo.Ter Unione Club della– ha attivo lo Sportello per lainformatica e la privacy al quale lesi possono rivolgere per una prima assistenza (gratuita) e una successiva consulenza mirata (in particolare in vista dell’entrata in vigore, il 25 maggio, della nuova normativa europea Gdpr). L'articolotrae ...