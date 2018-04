Imprese | collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo d’intesa che la Polizia delle comunicazioni ha siglato con Regione Lombardia e organizzazioni di rappresentanza comeLombardia.Dei fenomeni di cybercrime si è occupato Fabio Ortolani, head of Security operationsItalia, che ha messo in luce – grazie ai dati elaborati da Clusit – come in Italia il 97% delle aziende non abbia un sistema dicontro attacchi cybercriminali. Alla tavola rotonda con ...