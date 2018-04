Ilva | sciopero nell’acciaieria di Taranto | produzione ferma “Assenza totale di

Sciopero Ilva - per azienda adesione 34 - 8% : ANSA, - TARANTO, 30 APR - L'adesione allo Sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nell'area Acciaierie dello stabilimento Ilva di Taranto per richiamare l'attenzione sulle problematiche ...

Ilva Taranto : al via lo sciopero di 24 ore : 2000 lavoratori protestano dalle 7 di stamani per le condizioni di sicurezza. Cisl metalmeccanici: alta l'adesione al primo turno; due le acciaierie bloccate. Sullo sfondo la vertenza per il rilancio ...

Ilva : sciopero. Sindacati - stop totale : ANSA, - TARANTO, 30 APR - "I lavoratori hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie". Lo affermano ...

Taranto - Ilva in sciopero per 24 ore : i lavoratori protestano per i mancati investimenti : Taranto - Sono scattate dalle 7 di lunedì 30 aprile, nell'acciaieria Ilva di Taranto, 24 ore di sciopero sui tre turni di lavoro. Lo sciopero è indetto dai sindacati Fim, Fiom e Uilm per protestare ...

Ilva : sindacati - manutenzione o sciopero : ANSA, - TARANTO, 27 APR - In assenza "di interventi periodici e investimenti certi", sarà confermato dai coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm lo sciopero di 24 ore articolato su 3 turni, già ...

Ilva Taranto - sindacati : manutenzione acciaieria o sciopero il 30 aprile : Per i sindacati, "la gestione commissariale continua a non dare risposte e soprattutto a non investire le risorse necessarie per affrontare nel merito alcune delle problematiche di sicurezza poste all'attenzione di Ilva"

Ilva - i sindacati lasciano il tavolo e minacciano lo sciopero. Con Arcerol Mittal posizioni sempre più distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Ilva - rotte le trattative sugli esuberi si va verso lo sciopero : Il futuro dell'Ilva torna più nebuloso che mai. L'incontro di oggi al Mise doveva essere quello decisivo, e invece è finita con la rottura delle trattative. Il nodo è sempre lo stesso: l'organico. Il ...