Ilva | Calenda | M5S e Emiliano dicono cose assurde

meteoweb.eu

: Carlo Calenda attacca Michele Emiliano: 'Sull'Ilva fa venire i brividi, usa lo stile dei 5 stelle' - HuffPostItalia : Carlo Calenda attacca Michele Emiliano: 'Sull'Ilva fa venire i brividi, usa lo stile dei 5 stelle' - scimm77 : @AttuareCostituz #Calenda genio dei fallimenti #Ilva #Stx #Italo #Embraco, #giovinsignore di famiglia miliardaria v… - siwel44it : RT @lucapasto71: Non si può trattare con gente che vuole firmare 5500 lettere di licenziamento. Viene il dubbio che quella chiacchierata v… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle e il presidente della Regione Puglia, Michelesulla vicenda. Capisco un cittadino di Taranto che vuole chiuderla, lo accetto. Quello che non si può dire come fa il Movimento 5 Stelle che si può fare un’Università per il Turismo o come diceche vuole mandare tutto l’impianto a gas, cosa che non esiste da nessuna parte. Uno si deve prendere le proprie responsabilità di quello che dice. Se chiudiamo l’dove mandiamo i lavoratori e come vogliamo smantellarla? Non può rimanere chiusa e fare come con Bagnoli”. Ad affermarlo a ‘Zapping’ su Radio 1 Rai è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo. Un presidente di Regione come, sottolinea ancora, “è pagato per risolvere i problemi e li deve risolvere. Non deve crearli. ...