Il tifoso ha il divieto di entrare allo stadio Ecco cosa si è inventato per aggirare il

(Di lunedì 30 aprile 2018) Serie B turca, undel Denizlispor Kulübü non può seguire la propria squadra del cuore a causa del daspo (di entrar) di un anno inflittogli dalla giustizia sportiva. La fede calcistica però è troppo forte e l’uomo aggira ilaffittando una gru che, posizionata in prossimità delle tribune, gli permette comunque di tifare indisturbato. I supporter presentisembrano gradire la geniale trovata così come il Denizlispor che rifilerà un sonoro 5 a 0 ai danni del Gaziantepspor L'articolo Ilha ildisi èperil daspo e vedersi la partita proviene da Il Fatto Quotidiano.