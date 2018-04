Il sogno del Napoli è finito subito

Simeone infrange il sogno scudetto del Napoli : Adesso è davvero finita. Simeone mata il Napoli. Una tripletta pesantissima che condanna gli uomini di Sarri. L’aritmetica non esclude ancora

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate e live score delle partite : il sogno biancoblu. Gironi : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate e live score delle partite dei nove Gironi in campo oggi domenica 29 aprile 2018. Occhio al decisivo match tra Potenza e Taranto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Volley : Volley Scuola - le ragazze del Manara inseguono un sogno : ROMA -Il Liceo Classico Manara concede il bis ed entra nel tabellone dei quarti di finale Open femminile dalla porta principale. La squadra del professor Francesco Castiglione è una delle sorprese ...

DS X E-TENSE : il sogno del 2035 : In un settore industriale in piena trasformazione, DS Automobiles si concede la possibilità di sognare, lavorando sul mondo di domani e condividendo la passione per l’auto, creand una dream car: DS X E-TENSE. Una visione personale del 2035, lontana dagli schemi della mobilità, piatta e opprimente. I creatori di DS hanno deciso la loro mission: […] L'articolo DS X E-TENSE: il sogno del 2035 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

I bambini del Nepal hanno ancora bisogno di aiuto : Forse nessuno ne parla più, ma il 25 aprile del 2015 la terra ha tremato in Nepal, devastando un Paese e ponendo tante, troppe persone in difficoltà. Il bilancio è stato tragico: sono state oltre 9000 le vittime che il terremoto si è portato con sé e ancora più di un milione le persone che sono rimaste senza casa e vivono, ancora oggi, in alloggi temporanei e precari, non adatti alla stagione delle ...

Coppa Italia Serie C - Marconi da sogno : delirio Alessandria contro la Viterbese [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Inter - Icardi : 'Orgoglioso della fascia - spero di restare qui. sogno il Mondiale' : Il Sogno Mondiale Nella scala dei desideri di Icardi, sicuramente nei primissimi posti c'è la voglia di andare al Mondiale in Russia con l'Argentina, come rivela anche ad Olé: "La Coppa del Mondo è ...

Il coro del Napoli : “Abbiamo un sogno nel cuore” [VIDEO] : “Abbiamo un sogno nel cuore”, un sogno chiamato scudetto. E’ il coro da parte dei tifosi del Napoli dopo il blitz nella gara di campionato contro la Juventus, il distacco adesso dal club bianconero è di un solo punto. Cresce sempre di più l’attesa in casa azzurra in vista della gara contro la Fiorentina, la squadra di Sarri assapora il sorpasso. E nel frattempo i tifosi sempre più pazzi del Napoli. Il coro del Napoli: ...

Che amaReds! Salah è un marziano : Dzeko e Perotti tengono vivo il sogno della finale : La Roma perde 5 a 2 contro il Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League. Nella splendida cornice di Anfield si gioca una partita viva. Al 35' è proprio l'ex Mohamed Salah a sbloccare ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Che delusione nel 2017! Non sono tra i favoriti e sogno di vincere nella tappa dello Zoncolan” : Voglia di riscatto e tanta determinazione. Con questi sentimenti Fabio Aru si presenta ai nastri di partenza del prossimo Giro d’Italia. L’anno scorso la sua corsa era finita ancor prima di iniziare. Una caduta e il conseguente infortunio al ginocchio nel mese di aprile, infatti, gli avevano impedito di prendere parte all’edizione del Centenario, che partiva dalla sua Sardegna: nonostante un tentativo disperato di rimettersi in ...

Eurovision 2018 - Mercy e sua mamma Taiwo sono ospiti del Cara di Mineo : 'sogno un futuro al Nord' : ... il prossimo 12 maggio a Lisbona e la donna che l'ha messa al mondo, il 21 marzo di un anno fa, su una nave umanitaria, al largo del canale di Sicilia a due passi dal porto di Catania. La storia ve l'...

Roma - 'vuoi sposarmi?' : il sogno di Renato e Marion si avvera sul palco del Circo Massimo : Dichiarazione di matrimonio prima della sfilata. Protagonisti Renato e Marion, due cittadini svizzeri che partecipano alla rievocazione. Renato dal palco, in attesa che parta il corteo, ha chiesto a ...

Milan-Benevento 0-1 : per Gattuso si allontana il sogno dell’Europa La classifica : Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata i campani, pur con un piede in B, fanno di nuovo punti contro i rossoneri: espugnano San Siro con la loro prima vittoria esterna in A