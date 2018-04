tg.la7

TgLa7 : Il rientro in campo dell'ex premier spacca i dem, Franceschini: 'Renzi fa il signor no'. Ma la base apprezza -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Martina attacca: 'In queste condizioni non si può guidare, rischiamo l'estinzione' dice il segretario reggente. Duro anche: 'un vero leader rispetta una comunità anche quando non la guida ...