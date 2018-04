Il primo Mi Store italiano dovrebbe essere inaugurato il 26 maggio a Milano

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.

La rivoluzione Iliad parte da Roma : in arrivo il primo store? : Il debutto sul mercato di telefonia mobile italiano del nuovo operatore Iliad, che va a colmare il vuoto creatosi dopo …

Arbì - il primo bio-concept store che coniuga sostenibilità - inclusione lavorativa e cultura : ... realizzati su misura per raccontare la solidarietà, la sostenibilità ambientale, l'economia solidale e non solo. Il progetto, reso possibile grazie al particolare sostegno messo in campo dalla ...

Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – In un momento non facile per la grande distribuzione organizzata, Gdo, nel Mezzogiorno (-1,31% di fatturato al Sud nella settimana che va dal 5 all’11 marzo a fronte di un +1,83% a livello nazionale con un dato in rosso, -2,35%, da inizio anno in Italia ndr) Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania, a Santa Maria Capua Vetere, con un importante riscontro anche occupazionale. “Il momento ...

Oltre 100 euro di App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per il primo Weekend di Marzo : Ancora Oltre 30 tra applicazioni e Giochi gratis e scontate per un valore di Oltre 100 euro nel primo Weekend di Marzo 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app gratis o scontate per Android Oltre 30 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android nel primo Weekend di Marzo Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis […]