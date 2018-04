Il premier israeliano Benyamin Netanyahu attacca l' Iran | Ha mentito | abbiamo i

Migranti - premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” : Migranti , premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” Israele annuncia un piano per distribuire 16mila Migranti africani in Canada, Germania e Italia. Ma il ministero degli Esteri italiano nega: “Non c’è alcun accordo con l’Italia nell’ambito del patto bilaterale tra Israele e l’Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei Migranti che […]

Migranti - premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” : Israele annuncia un piano per distribuire 16mila Migranti africani in Canada, Germania e Italia. Ma il ministero degli Esteri italiano nega: "Non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei Migranti che vanno in Israele dall'Africa".Continua a leggere