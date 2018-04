Salvini dopo vittoria centrodestra in Friuli : 'Andiamo a governare' - : Il leader della Lega: "Sono pronto". E su Twitter, dopo il risultato ottenuto dal candidato di centrodestra Fedriga , posta una foto con una carta di 2 di picche nella sabbia

Il Friuli al centrodestra : vola la Lega - risale FI e tiene il Pd : Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni per la presidenza del Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati, risale Forza Italia che guadagna due punti mentre il Pd resta sostanzialmente invariato

Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Mi auguro che risultato sia utile a livello nazionale - centrodestra deve essere forza di Governo” : “Spero che questo risultato sia tenuto in considerazione anche a livello nazionale“. Lo ha detto il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, parlando in conferenza stampa nella sede del consiglio regionale. “L’esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale. La volontà dei cittadini non può essere messa da parte, un centrodestra al 57% non può che essere ...

Voto in Friuli Venezia Giulia : vince Fedriga del centrodestra. Pd secondo - crolla il M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 34,8% quando mancano solo 300 sezioni - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella discussione, ormai eterna, per il governo nazionale, ...

Il centrodestra ha stravinto in Friuli Venezia Giulia : Con più di metà delle sezioni scrutinate Massimiliano Fedriga della Lega ha superato il 50 per cento, il centrosinistra è sotto il 30 per cento mentre il Movimento 5 Stelle è andato male The post Il centrodestra ha stravinto in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Regionali in Friuli-Venezia Giulia - centrodestra avanti : Fedriga oltre il 50% : Mentre è in corso lo spoglio delle schede elettorali in Friuli-Venezia Giulia si registra un netto vantaggio per il centrodestra. Segue il Pd, terzi i 5 Stelle. L'affluenza alle urne, rimaste aperte ...

Friuli V.Giulia - il centrodestra avanti : 10.22 Con 535 sezioni scrutinate sulle 1.369 totali, dallo scrutinio in Friuli Venezia Giulia si va profilando la vittoria del leghista Fedriga, candidato unico del centrodestra. Per lui, al momento, il 55,85% dei consensi. Per il candidato del centrosinistra Bolzonello il 28,39 dei voti è a 12,82% il candidato M5S Fraleoni Morgera. L'affluenza alle urne è stata pari al 49,61%, in calo rispetto a quella registrata nelle consultazioni ...

Friuli Venezia Giulia - iniziato lo spoglio : centrodestra davanti con il 55% - M5S al 14 : Seggi elettorali riaperti, stamattina, in Friuli Venezia Giulia per lo scrutinio delle schede per il rinnovo degli organi regionali. La chiusura delle urne è avvenuta ieri alle 23. Si è in attesa ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati dello spoglio : centrodestra in testa - M5S terzo| I risultati : Ammesso che esista, il Dio della politica ha fatto del Friuli Venezia Giulia l'ennesimo crocevia decisivo, o presunto tale, per le sorti del futuro governo. Il risultato , le urne si sono chiuse ieri ...