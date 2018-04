Il film di Sorrentino? Non mi è piaciuto Dopo Ruby | Silvio mi chiamò e mi disse

"Il film di Sorrentino? Un omaggio a Berlusconi. Le serate ad Arcore? Silvio ha avuto un unico grande amore" : Silvio Berlusconi è un uomo malato di generosità, a cui Paolo Sorrentino ha voluto rendere omaggio con la sua ultima fatica cinematografica, il film Loro: questo il succo di quanto dichiarato da Emilio Fede, ex direttore del TG 4 intervenuto stamattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus."Ha dato alla stampa la possibilità di riprendere una discussione che ...

Loro 2 - il trailer della seconda parte del film di Sorrentino : Enigmatico come qualsiasi altra operazione di comunicazione legata a questo progetto è arrivato anche il trailer ufficiale di Loro 2, la seconda parte del film che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha dedicato alla trasfigurazione della figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi. Il primo capitolo, Loro 1, è uscito nelle sale appena qualche giorno fa, esattamente il 24 aprile scorso, affascinando critici e spettatori. Nel primo film ...

Loro 2 - ecco il trailer della seconda parte del film di Paolo Sorrentino : A due giorni dell’uscita in sala di Loro 1, la prima parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, la Universal ha rilasciato il trailer ufficiale del secondo capitolo. Che potrebbe anche essere presentato a Cannes l’8 maggio prima della uscita in sala il 10. I protagonisti delle immagini sono l’ex premier (interpretato da Toni Servillo) e Veronica Lario (Elena Sofia Ricci) L'articolo Loro 2, ecco ...

Loro 2 - il trailer della seconda parte del film di Sorrentino : Loro 1 è al cinema dal 24 Aprile, mentre Loro 2 arriva nelle sale italiane il 10 Maggio. Qui sopra potete vedere il trailer ufficiale di questa seconda parte del nuovo film di Paolo Sorrentino, regista de La Grande Bellezza e Youth – Giovinezza. Scritto anche questo da Sorrentino e Umberto Contarello, presenta la fotografia […] L'articolo Loro 2, il trailer della seconda parte del film di Sorrentino proviene da NewsCinema.

Loro 1 di Paolo Sorrentino film al cinema : trama - recensione - curiosità : Loro 1 è il film al cinema in uscita il 25 aprile 2018, prima parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. La seconda parte del film, Loro 2, uscirà nei cinema il 10 maggio 2018. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Loro 1, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Loro 1 DATA ...

LORO 1/ Il "sottobosco" più importante di Berlusconi nel film di Sorrentino : Dopo lunga attesa è arrivata nei cinema la prima parte del film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi, ma anche a tutti quelli che gli hanno ruotato intorno. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Tra "Buffonate" e dotte citazioni facciamo di tutto per non lasciarvi insensibili!, dei ComicastriGHOST STORIES/ Il film con un tocco originale nel repertorio dell'horror, di R. Bernocchi

Loro 1 - la recensione del film di Paolo Sorrentino : Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è stato avvolto da un alone di mistero fin dall’inizio delle riprese. Girando per molte città la locandina criptica con il titolo bianco su sfondo nero non suggerisce alcun dettaglio di questo racconto di finzione ispirato alla realtà italiana, tra il 2006 e il 2010. Il regista premio […] L'articolo Loro 1, la recensione del film di Paolo Sorrentino proviene da NewsCinema.

Cinema - 'Loro' di Sorrentino : il film su Berlusconi al debutto : Il primo tempo scorre nel tratteggiare quel piccolo mondo di chi cerca in ogni modo, con ogni mezzo, di stare vicino al Potere per poterne godere frutti e vantaggi. Il tratteggio, però, è troppo ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi? Non rivela nulla - ma è diviso in due capitoli per incassare di più : Silvio Berlusconi compare dopo un'oretta di orge , non sue, , travestito da odalisca. Il sorriso da marito inquieto è accompagnato da un mazzo di fiori. Lo sguardo immerso nel fard cerca d'...

“Loro 1” di Paolo Sorrentino al cinema / Il film su Silvio Berlusconi e il mancato approdo a Cannes : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:03:00 GMT)

“LORO 1” DI PAOLO SORRENTINO AL CINEMA/ Il film su Silvio Berlusconi che dividerà come al solito gli italiani : "Loro 1" di PAOLO SORRENTINO arriva oggi al CINEMA: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

“Loro 1” di Paolo Sorrentino al cinema/ Il film su Silvio Berlusconi : il racconto dell'uomo - non del politico : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Nel film-scandalo di Sorrentino Silvio ne esce meglio di "Loro" : Che folla eccitata di cronisti ieri a Milano, la sua capitale biografica e affaristica, e Roma, la sua capitale politica e diplomatica, tutti in anticipo di almeno mezz'ora per vedere Loro, cioè Lui. E pure all'ora di pranzo, che manco a Cannes, dove peraltro l'attesissimo film di Paolo Sorrentino (allo stato attuale) non passerà...Da noi è passato ieri, in proiezioni riservate alla stampa, e da oggi nei cinema: ecco a voi, Loro. Parte prima. ...

'Loro' : il film di Sorrentino su Berlusconi al cinema : Il cinema di Sorrentino dipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo 'Loro', primo capitolo del film, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un ...