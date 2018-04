“Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il mondo” : Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative con la Cina e il caso del piccolo Alfie Evans. Dopo una conferenza per il Fondaco, nella cattedrale di Chioggia, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha risposto alle domande sui temi più attuali....

"L'atlantismo nostra stella polare Ma sì al dialogo con la Russia" L'ex ministro Frattini ad Affari : "La nostra stella polare è l’atlantismo, sulla scelta fatta da Alcide De Gasperi ma, parimenti, occorre ci sia un rapporto con la Russia e l’Italia deve imporre questo tema in Europa, a cominciare dalla abolizione delle sanzioni che non portano a nulla" Segui su Affaritaliani.it

Frana il dialogo tra primo ministro e opposizione in Armenia - arrestato il leader della protesta anti governativa : La polizia armena ha arrestato Nikol Pashinyan,capo dell'opposizione del partito del Contratto Civile. L'arresto è arrivato dopo che era naufragato il tentativo di dialogo tra lo stesso Pashinyan e il primo ministro armeno ed ex presidente della ex repubblica sovietica, Serzh Sarkisian. Quest'ultimo è da dieci giorni contestato da migliaia di persone, scese in piazza per reagire quelli che a loro dire sono i risultati del decennio ...

Milano - Sala preme su Martina : «dialogo con i Cinque Stelle. Renzi tace - è indecifrabile» : Per un Maurizio Martina che predica cautela , «Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella», , c'è un Beppe Sala che, nonostante i nuovi ammiccamenti di Luigi Di Maio alla Lega, si augura che ...

Per Renzi nessun dialogo possibile. Fra i democratici c'è anche chi apre : L'ex segretario fa sapere che non c'è alcuna svolta sulla trattativa con i cinquestelle. Ma tra i dem c'è anche chi, come il ministro Dario Franceschini, invita a riflettere di fronte alle novità ...

Vaticano - papa Francesco e il dialogo con l'islam : l'ultimo brutto sospetto : La storia ha insegnato come tutti i tentativi di riconciliazione tra il mondo cristiano e quello islamico siano falliti miseramente. Lo ricorda sul Giornale Giancarlo Mazzucca che assieme a Stefano Girotti ha dato alle stampe con Mondadori il libro 'Noi fratelli', al ...

Pd - dialogo o no col M5S? Franceschini dice sì. Delrio : 'Stiamo all'opposizione' : Ancora scintille e divisioni tra i Dem dopo la débacle subita anche sulle mancate nomine dei Questori di Camera e Senato -

I dialoganti del Pd. Dopo Franceschini si muove Orlando : "Con M5S dialogo doveroso" : Si è mosso Dario Franceschini, si muovono anche altri dialoganti dentro il Pd. Sono coloro che vogliono che il Pd torni a giocare un ruolo attivo nel processo di formazione del Governo, che sieda al tavolo con il Movimento 5 Stelle per trovare punti di convergenza.C'è il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza dem, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che "il tocca a loro non è una linea" ...

Franceschini contro Renzi : lite sul dialogo con il M5S : Il ministro all'attacco: flessibilità verso i grillini. L'ex premier lo stoppa «Valutiamo il fatto politico che se oggi abbiamo due vice-presidenze di Camera e Senato è grazie ai 5 Stelle, che hanno ...

Franceschini contro Renzi : lite sul dialogo con il M5S : «Valutiamo il fatto politico che se oggi abbiamo due vice-presidenze di Camera e Senato è grazie ai 5 Stelle, che hanno dimostrato una propensione al dialogo ben maggiore del centrodestra». Dario Franceschini va in pressing nel salone dei gruppi della Camera per strappare maggiore flessibilità del Pd alle consultazioni con Mattarella e Matteo Orfin...

DIO E' GIOVANE/ Papa Francesco - quello tra adulti e ragazzi è un dialogo di cuori : Il nuovo libro intervista di Papa Francesco, "Dio è GIOVANE", promette di essere molto utile a tutti i prof. Purché disponibili a prendere sul serio il proprio compito. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Chi sono i "padri" delle classi violente e fuori controllo di oggi?, di S. BianchiniGIOVANI ASSASSINI DELLA GUARDIA GIURATA/ "Padri complici", si ricomincia solo da una compagnia, di R. ...

Dazi - l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia : “La nostra risposta sarà collettiva” : Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” A dettare la linea è il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, il quale spiega che l’Unione Europea sta “preparando le contromisure, ma speriamo di non doverle usare”. Continua a leggere L'articolo Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” ...

