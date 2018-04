optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Il contest di Mina per gli emergenti, la sfida a cantare le cover di Maeba: come partecipare - an12frnc : RT @OptiMagazine: Il contest di Mina per gli emergenti, la sfida a cantare le cover di Maeba: come partecipare - OptiMagazine : Il contest di Mina per gli emergenti, la sfida a cantare le cover di Maeba: come partecipare - askanews_ita : Mina lancia un contest sulle cover del suo ultimo album “Maeba” -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ildiper i talentiè legato al rilascio del suo nuovo album,, disponibile nei negozi e in digitale.ancora una volta tende la mano ai giovani talenti ma in maniera del tutto innovativa: ilMazzini official YouTube apre le porte aglie lancia unfocalizzato sulledei brani parte dell’ultimo disco della cantante,, uscito lo scorso 23 marzo.Si legge nel comunicato:“IlMazziniOfficial YouTube apre ai talenti. Proprioha sempre fatto nei suoi album, dove ha lanciato autori e talenti sconosciuti da lei scoperti prima ancora della comparsa dei talent show. Eccezionalmente, per primo nella storia dei canali ufficiali, IlMazzini Official YouTube ospiterà le migliori e più intonatedei brani dieseguiti da band, solisti, nelle versioni live, studio, studio-amatoriale, professionali e no ...