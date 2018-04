Il centrodestra | No al governo dei clandestini

Tajani : 'Governo di centrodestra di minoranza sostenuto da parlamentari di buona volontà' : Per rilanciare l'economia 'non serve il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare le imprese, gli artigiani, ridurre la pressione fiscale, magari utilizzando i fondi europei, agevolare chi assume'. ...

Silvio Berlusconi lancia il governo di minoranza del centrodestra : "Troveremo i voti" : "Un governo di centrodestra di minoranza "in Europa non sarebbe una novità, solo in Italia sembra una cosa strana, se fallisce il dialogo fra 5 Stelle e Pd non ci sarebbe nulla di anomalo in un governo di centrodestra che va in Parlamento a chiedere il consenso o almeno l'astensione delle altre forze politiche o dei singoli parlamentari". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera in cui ...

Il centrodestra non ha ancora rinunciato al governo : Dopo la vittoria in Molise di domenica scorsa il centrodestra aspetta l'esito del voto in Friuli Venezia Giulia di domani per dimostrare la sua forza e la sua unità. Due elementi che potrebbero tornare utili per la partita del governo, se dovessero fallire le trattative tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico per la formazione di un esecutivo di coalizione. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia candidano ...

Governo - Berlusconi : 'Il centrodestra si presenti in Aula' : "L'unica soluzione che vediamo è un Governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti". Lo afferma Silvio Berlusconi in merito alle trattative in corso tra il Movimento 5 ...

Governo : Bernini - solo centrodestra unito può formarlo : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – ‘Il centrodestra unito e legittimato dal voto degli italiani del 4 marzo è l’unica coalizione che può dare un Governo credibile che operi velocemente per affrontare le innumerevoli emergenze che soffocano il Paese: crescita, tasse, occupazione, sicurezza, inarrestabile fenomeno migratorio sono le questioni più urgenti sul tappeto che non possono essere eluse o rinviate sine die”. Lo dichiara ...