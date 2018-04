Il ' casanova’ dell’Isis è stato arrestato in Turchia

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il '#Casanova' dell’#Isis èarrein. Si tratta di un marocchino residente nella citta' autonoma di Ceuta che era uno dei più importanti reclutatori delloislamico, un vero esperto nella seduzione delle donne online. Con l’uniforme da soldato, con la barba folta e armato di un assault kalasnikov VIDEO, Imad Jibar era diventato un esperto nella seduzione delle giovani donne su web. Secondo le fonti della polizia, a soli 20 anni, lui era diventato in breve tempo uno dei principali ‘recruiter’ del califfato, riuscendo a introdurre centinaia di persone nei diversi territori jihadisti, la maggior parte donne. Isis perde terreno Jibar ècatturato VIDEO grazie ad un mandato d'arresto internazionale promosso dall'Ufficio Informazioni Generali della Polizia Nazionale. Secondo il quotidiano spagnolo ‘El Pais’, il suo arresto arriva in un momento in cui ...