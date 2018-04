I sacchetti per frutta e verdura si potranno portare da casa Via libera dal

I sacchetti bio del supermarket si possono portare da casa : ok del ministero : Una circolare del ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo scorso, definisce le regole per i clienti dei supermarket. Questi potranno portarsi ...

I sacchetti per l’ortofrutta si possono portare da casa : I consumatori possono portare i sacchetti da casa, purché siano monouso, per alimenti e compostabili. Lo prescrive una circolare del Ministero della Salute.Continua a leggere

sacchetti bio per la spesa : costo addebitato anche quando non vengono utilizzati : Sacchetti bio per la spesa: costo addebitato anche quando non vengono utilizzati Striscia la notizia scopre che il costo delle buste per la frutta e la verdura è segnato automaticamente in cassa Continua a leggere

Truffa sacchetti della spesa scoperta da Striscia la Notizia Video : Quando entrò in vigore la nuova normativa europea che obbligava i supermercati ad applicare un prezzo per ogni singolo sacchetto utilizzato per frutta e verdura ci furono un mare di polemiche, principalmente da parte di quei consumatori che vedevano nel pagamento dei #sacchetti dell'ortofrutta un'imposizione di una tassa indiretta. Ci fu anche dell'ironia da parte di molti altri che invece non vedevano il pagamento come un problema, vista la ...

sacchetti per la frutta : perché ora si potranno portare da casa : Secondo un parere del Consiglio di Stato il consumatore non può essere obbligato ad acquistare le buste biodegradabili dei supermercati

Andare al supermercato portandosi i sacchetti bio da casa? Un parere ufficiale : Marcia indietro sui sacchetti biodegradabili dei supermercati protagonisti a inizio anno di una bufera: non è obbligatorio acquistarli nel reparto ortofrutta, ma si possono anche portare da casa. A patto che “siano idonei a preservare la merce”. E l’esercizio commerciale non può “vietare tale facoltà”. E’ il parere del Consiglio di Stato che rivede parzialmente la legge in vigore dal ...

sacchetti biodegradabili per frutta e verdura : si possono portare da casa : Breve riassunto delle puntate precedenti. Recependo una direttiva europea (la numero 720 del 2015) – per la quale peraltro l’Italia era in procedura di infrazione – dal primo gennaio 2018 è scattato nel nostro Paese lo stop ai Sacchetti di plastica, con l’obbligo per supermercati e grande distribuzione di fornire ai consumatori buste biodegradabili da utilizzare nel reparto ortofrutticolo. Si tratta di una norma, riguardante “la ...

