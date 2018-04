I sacchetti bio si possono portare da casa | la circolare del Ministero della Salute

sacchetti bio - ministero della Salute : si possono portare da casa ma… : Sacchetti bio, ministero della Salute: si possono portare da casa ma… I Sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili Continua a leggere

sacchetti bio - ministero della Salute : si possono portare da casa ma... : I Sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili

sacchetti bio - Ministero della Salute : si possono portare da casa : Una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo scorso, ha chiarito che i clienti dei supermercati possono portare da casa i Sacchetti bio per l’ortofrutta e non sono obbligati ad acquistare quelli forniti dal negozio. I Sacchetti portati da casa devono comunque essere “idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore“, ...

Plastica - una prima vittoria. 'In Italia solo sacchetti bio' : Questa svolta avrà effetti positivi? 'L'approvazione delle quattro direttive sull'economia circolare ha innescato un meccanismo virtuoso. I rifiuti urbani inviati in discarica non potranno superare ...

sacchetti bio per la spesa : costo addebitato anche quando non vengono utilizzati : Sacchetti bio per la spesa: costo addebitato anche quando non vengono utilizzati Striscia la notizia scopre che il costo delle buste per la frutta e la verdura è segnato automaticamente in cassa Continua a leggere

sacchetti bio - la denuncia dell’Unione consumatori : “Nessun passo avanti” : “Il parere del Consiglio di Stato di ieri sui Sacchetti bio per l’acquisto di frutta e verdura nei supermercati non rappresenta alcun passo avanti per i consumatori, visto che si limita a ribadire quanto era gia’ previsto dalla circolare del Mise del 7/12/2017”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale consumatori. Secondo l’associazione, il Consiglio di Stato si e’ limitato a dire ...

sacchetti biodegradabili per frutta e verdura : si possono portare da casa : Breve riassunto delle puntate precedenti. Recependo una direttiva europea (la numero 720 del 2015) – per la quale peraltro l’Italia era in procedura di infrazione – dal primo gennaio 2018 è scattato nel nostro Paese lo stop ai Sacchetti di plastica, con l’obbligo per supermercati e grande distribuzione di fornire ai consumatori buste biodegradabili da utilizzare nel reparto ortofrutticolo. Si tratta di una norma, riguardante “la ...

