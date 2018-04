huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I frammenti di amori imbranati di Jaime Hernandez non possono non incantare tutti noi - margymo : RT @HuffPostItalia: I frammenti di amori imbranati di Jaime Hernandez non possono non incantare tutti noi - HuffPostItalia : I frammenti di amori imbranati di Jaime Hernandez non possono non incantare tutti noi - libroacquarelli : Siamo come pensieri stanchi nella sera, in stanze vuote dai muri ammuffiti. Siamo frammenti di risate, amori se… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ci sono opere sfuggenti che sono capaci di cogliere nel segno nonostante la natura delle loro storie. Si reggono sul frammento, su dialoghi all'apparenza innocui, su espressioni incerte, su personaggi che svelano con consapevolezza le proprie debolezze, le proprie fragilità, le proprie convinzioni.Il fumettista, uno dei massimi esponenti della scena indie contemporanea, ha costruito la sua poetica sulle piccole cose della vita, le più preziose per chi scrive e per chi legge, perché "alcune vite valgono meno di altre, ma sono pur sempre vite".Riprendendo situazioni e personaggi già apprezzati in Love and Rockets, serie cult che ha fatto le fortune del fumetto alternativo negli anni Ottanta e Novanta, l'autore dà spazio in The Love Bunglers – Glidell'amore (Oblomov Edizioni) a Maggie, uno dei volti più amati delle ...